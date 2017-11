19:00, 5 Nëntor 2017

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti ka shkruar disa fjali kushtuar ish aktivistit të kësaj lëvizjeje, Astrit Dehari që vdiq fiks një vit më parë.

Kurti ndër të tjera ka thënë se rruga e Astrit Deharit nuk do të mbetet përgjysmë, përcjellë Klan Kosova.

“E ndaj vrasësve të tu, nuk do të hakmerremi kurrë, sepse e dimë që as ti kurrë nuk e ke dashur hakmarrjen. Por drejtësia do të vihet në vend, për ata që e kryen këtë akt të represionit të rëndë politik, që rezultoi në krim”, ka shkruar Kurti më tej në Facebook.

Ky është postimi i plotë i Kurtit: