21:46, 6 Korrik 2017

Kandidati për kryeministër nga Vetëvendosje, Albin Kurti, në lidhje me demarkacionin me Malin e Zi ka thënë që do të jetë temë diskutimi me koalicionin LAA, përderisa bëri të ditur që veçse ka realizuar një takim me krerët e LDK-së.

Kurti është shprehur optimist se çështja e demarkacionit do të zgjidhet me biseda të drejtpërdrejta me palën malazeze, ndërsa ka kritikuar punën e deritanishme të komisionit shtetëror lidhur me këtë çështje.

“Nga bisedat bilaterale me malazezët do të kuptojmë më shumë edhe për punën e komisionit shtetëror, në të njëjtën kohë të shohim cila është historia e këtij komisioni shtetëror që ka filluar kaherë, e ne e kemi parë vetëm fundin si majën e ajsbergut. Murat Meha nuk ka qenë mjaft transparent. Ka edhe një problem me kriterin kadastral ngaqë këtë kriter e kemi vetëm ne. Mali i Zi nuk ka libra kadastral për atë pjesë. Ne kemi marrë barrën e provës për të dëshmuar se toka është e jona. Duhet të zhvillohet një hetim se si u pranua kjo mënyrë e demaskimit” ka thënë Kurti në një intervistë në Zonën e Debatit të Klan Kosovës.

Tutje Albin Kurti ka vlerësuar si më të rëndësishmen përmbushjen e kushtit për luftimin e korrupsionit dhe krimit te organizuar, sa i përket liberalizimit të vizave.

“Kushti për luftimin e korrupsionit nuk duhet të vihet përfundi kushtit për demarkacionin. Para së gjithash neve na nevojitet demarkacioni për marrëdhënie të mira me Malin e Zi. Ne nuk e shohim vetëm si instrument po si vlerë” deklaroi Albin Kurti.

Interesante