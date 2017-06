8:26, 5 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti në një intervistë për gazetën “Epoka e re” ka folur për fitoren e kësaj lëvizje më 11 qershor.

Sipas tij, a janë shumë afër për një debat të mundshëm ndërmjet tij dhe Ramush Haradinajt, për arsyen se si u krijua koalicioni PDK-AAK-Nisma dhe pse mendon se ky koalicion do të prishet menjëherë pas zgjedhjeve, për përpjekjet e LDK-së që të bëjë koalicion parazgjedhor me Lëvizjen Vetëvendosje si dhe për arsyet se si LDK-ja me disa subjekte të vogla ia kishte ofruar atij postin e kryeministrit dhe, po ashtu, që prijësi i listës së këtij koalicioni të mundshëm të ishte po nga Lëvizja Vetëvendosje.

Interesante