Kandidati për kryeministër nga rradhët e Vetëvendosjes, Albin Kurti, mëngjesin e së shtunës e kaloi në Gërrmi me pensionistë.

Kurti udhëtoi me pensionistët me autobusin me të cilin ata zakonisht e vizitojnë këtë pjesë të kryeqytetit.

Ai vazhdoi bisedën me ta duke e shpalosur programin që ai e ka për këtë kategori.

Kandidati i Vetëvendosjes iu premtoi pensionistëve se nën qeverisjen e tij do të kenë trajtim shumë më dinjitoz se sa që e kanë tani.