12:18, 2 Shtator 2017

Në Prishtinë këtë të shtunë ka nisur të mbahet konferenca shkencore e Institutit të studiuesve shqiptarë ‘ALB-Shkenca”.

Sivjet është duke u mbajtur për të 12-in vit me radhë, ku mblidhen studiues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia por edhe studiues nga vende të ndryshme, që t’i shkëmbejnë njohuritë e tyre mbi krijimet shkencore, njofton Klan Kosova.

Drejtori i Përgjithshëm i “ALB-Shkenca”, Gentian Zymberi ka thënë se qeveritë shqiptare nuk po japin mjaftueshëm përkrahje institucionale në këtë drejtim. Ai ka bërë apel që të rriten fondet në këtë fushë.

Kurse ministri i Arsimit të Kosovës, Arsim Bajrami ka thënë se buxheti që ndahet për kërkimet shkencore nuk është i mjaftueshëm por që ka thënë që studiuesit të kërkojnë mënyra të tjera se si të depërtojnë si ajo e Erasmus Plus.

Bajrami ka thënë se kanë vështirësi në moscaktimin e prioriteteve dhe kërkoi po ashtu rritje të fondeve.

Konferenca “ALB-Shkenca” do të zhvillohet për dy ditë me radhë në objektin e Fakultetit Ekonomik në UP, ku studiuesit kanë mundësi që t’i prezantojnë studimet e tyre nga mbarë bota.

