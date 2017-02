15:44, 14 Shkurt 2017

Prokuroria Speciale e Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore të Gjakovës për tre zyrtarë për të cilët dyshohet se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare.

I akuzuari i parë, ish – Kryetar i Komunës së bashku me ish-Drejtorin për Buxhet dhe Financa dhe me ish-menaxherin e Prokurimit, të po të njëjtës komunë gjatë muajit mars të vitit 2012, në bashkëkryerje duke kontribuar esencialisht në raport me njëri tjetrin, duke shfrytëzuar detyrat apo autoritetin zyrtar kanë tejkaluar kompetencat dhe autorizimet e tyre më qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete apo personin tjetër, që t`i shkaktojnë dëm Komunës dhe banorëve të saj.

Siç thuhet në kumtesën e Prokurorisë, të akuzuarit janë P.L, Q.M dhe N.Ll.

Klan Kosova merr vesh se në këtë rast është ngritur aktakuzë ndaj Pal Lekajt për kohën kur shërbente si kryetar i Gjakovës.

