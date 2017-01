16:37, 31 Janar 2017

Gjykata e Tiranës dënoi këtë të martë me 6 vite burg Andrea Memollarin, të riun që pak muaj më parë përplasi për vdekje sportisten Dhurata Prifti, nënën e cila shpëtoi nga aksidenti dy fëmijët e saj.

Në rast se në Kodin Penal do ishin bërë ndryshimet e parashikuara, nisur nga rrethanat, aksidenti në fjalë do të cilësohej “vrasje rrugore” dhe i riu do të rrezikonte mbi 15 vite burgim, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

