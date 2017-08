11:19, 16 Gusht 2017

Të hënën ka ndodhur një aksident trafiku mes dy veturave në Smrekonicë të Vushtrrisë, njofton Policia e Kosovës, transmeton Klan Kosova.

Deri te aksidenti kishte ardhur kur i dyshuari mashkull duke lëvizur me veturën me targa lokale nga pakujdesia dhe mos mbajtja e distancës e ka goditur veturën tjetër me targa lokale që drejtohej nga viktima mashkull.

Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar nëntë pasagjerë në të dy veturat dhe të njëjtit janë dërguar për tretman mjekësor në Spitalin e Mitrovicës.

