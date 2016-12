17:49, 24 Dhjetor 2016

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në rrugën Fier-Levan, në vendin e quajtur “Pylli i Levanit”. Sipas burimeve të policisë bëhet më dije se mjeti kamion tip “SCANIA”, me targë FR 3956 D, me drejtues mjeti shtetasin A.Ç, është përplasur me mjetin autoveturë tip “VOLKSWAGEN”, me targë TR 9479 L, raporton tvklan.

Si pasoj ka gjetur vdekjen një pasagjere në autoveturë dhe është dërguar në Spitalin Rajonal Fier drejtuesi i mjetit autoveturë.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e tyre dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.

