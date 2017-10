11:46, 10 Tetor 2017

Të hënën në fshatin Pestovë të Vushtrrisë, raportohet se ka ndodhur aksident trafiku në mes të dy automjeteve.

Deri tek aksidenti ka ardhur kur i dyshuari mashkull duke lëvizur me automjetin kombi Mercedes me targa lokale, nga pakujdesia gjatë shkyçjes është ndeshur me automjetin VË Pasat me targa lokale që drejtohej nga viktima mashkull, njofton Policia e Kosovës, transmeton Klan Kosova.

Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar viktima dhe dy pasagjerë meshkuj, dhe të njëjtit dërgohen për tretman mjekësor.

Interesante