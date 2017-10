21:42, 7 Tetor 2017

Një aksident me një të vdekur është shënuar në komunën italiane Fondi këtë pasdite, ku sipas medieve italiane, viktimë ka mbetur një i ri shqiptar.

Shqiptari (identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur) ishte duke udhëtuar me një skuter përgjatë rrugës “Diversivo Acquachiara”, kur pranë kryqëzimit me rrugën “Capocroce”, është përplasur me një kamion.

Përplasja ka rezultuar fatale për shqiptarin, i cili ka mbretur i vdekur, ndërsa autoritet italiane vijojnë hetimet për zbardhjen e ngjarjes./syri.net

