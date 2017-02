15:47, 19 Shkurt 2017

Një vajzë 20 vjeçare ka humbur jetën dhe katër persona të tjerë kanë mbetur të plagosur nga një aksident trafiku.

Ngjarja ka ndodhur sot në aksin rrugor Cërrik- Gostimë në afërsi të fshatit Shtërmen në Shqipëri.

Policia sqaron se janë përplasur dy makina, ajo e tipit “Volkswagen ” me targa AA 015 MR drejtuar nga shtetasi S.H, 24 vjeç banues në fshatin Thanë dhe makina e tipit “Ford” me targa AA 123 BE drejtuar nga shtetasi N.H, 58 vjeç banues në Cërrik

Si pasojë janë aksidentuar dy drejtuesit e mjeteve dhe 3 pasagjerë

A.H, 52 vjeç banues në Cërrik

L.H, 62 vjeç banues në Cërrik

K.H, 20 vjeçe banuese në fshatin Thanë e cila ka ndërruar jetë.

Katër shtetasit janë duke marrë ndihmën mjekësore në spitalin Kirurgjik Elbasan

Policia po kryen veprimet hetimore dhe proçeduriale, shkruan Ora, përcjellë Klan Kosova.