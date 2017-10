18:36, 30 Tetor 2017

Një aksident i rëndë ka ndodhur para pak çastesh te “Rruga B” në Prishtinë, njofton Klan Kosova.

Në bazë të pamjeve të sigurura nga Klan Kosova shihet se disa makina janë ndeshur mes vete, ndërsa janë lënduar disa persona.

Klan Kosova është duke provuar të kontaktojë me policinë lidhur me rastin dhe do të ju mbajë të informuar për detajet.

Interesante