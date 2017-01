18:17, 18 Janar 2017

Një automjet ka përfunduar në ujërat e lumit Radika, në rrugën Hanet e Mavrovës – Dibër, ndërsa një tjetër automjet është përmbysur në një kulm me ç’rast katër persona janë me lëndime të lehta, shkruan alsat-m, përcjellë Klan Kosova.

Sipas informatave të SPB-së Tetovë, në mëngjes rreth orës 7, ekipet e NP “Rrugët e Maqedonisë” të cilat kanë punuar në pasrimin e dëborës nëpërmjet rrugës rajonale Hanet e Mavrovës-Dibër, kanë vërejtur një “opel korsa” në shtratin e lumit, por nuk ka pasur shofer as bashkëudhëtarë, as në afërsi as brenda në automjet. Pasi është kryer kontrolli, është konfirmuar se automjeti ka targa të Shkupit, por nuk dihet se kush e ka vozitur dhe si ka arritur në Radikë.

Në rrugën e njëjtë, rreth orës 11:00, në afërsi të urës Vërbjanski, një “folksvagen golf” me targa të Kosovës në të cilin pranë shoferit ka pasur edhe tre udhëtarë ka dalur nga rruga, me ç’rast është përmbysur në një kulm, Shpejtë pas fatkeqësisë, katër shtetasit kosovar janë dërguar në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit, Dëmi material vlerësohet rreth 300.000 denarë.

