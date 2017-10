20:33, 8 Tetor 2017

Aleanca për Kosovën e re ka mbajtur sot fushatë në Fushë Kosovvë, njofton Klan Kosova.

Isuf Ahmeti, kandidat për Kryetar të Fushë Kosovës, ka kërkuar nga qytetarët që me 22 tetor të dalin në zgjedhje.

Nëse Ahmeti zgjedhet i pari i Komunës, ai tha se do të bëjë shumë investime. Në anën tjetër, kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli, u shpreh se të gjitha pikat e planprogramit të Ahmetit nuk do të jenë vetëm premtime, por që do të realizohen.

Sipas tij Isuf Ahmeti është kandidati më i denjë për të qeverisur me komunën e Fushë Kosovës.

Kronikë nga Rejhane Selimi

Interesante