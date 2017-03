10:04, 7 Mars 2017

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka thënë se çështja e Xhamisë së Madhe në Prishtinë është çështje e rëndësishme për Prishtinën.

Sipas tij, projekti i kësaj xhamie nuk është bllokuar e as që do të bllokohet.

“Por, sikurse edhe gjithçka tjetër në Komunën e Prishtinës do të trajtohet me sinqeritet, transparencë dhe diskutime. Ky projekt nuk është afatshkurtër, prandaj zgjidhja duhet të jetë e qëndrueshme dhe me planifikim të mirëfilltë”.

“Përveç nevojës së komunitetit të besimtarëve që është e plotësisht e qartë, duhet të trajtohet i gjithë blloku, lagja, komunikacioni dhe shumë çështje të tjera. Prandaj me trajtime nga ekspertët, zyrtarët, banorët dhe përfaqësuesit e komunitetit do ti zgjidhim të gjitha çështjet”, ka shkruar I pari I kryeqytetit në një postim në Facebook, transmeton Klan Kosova.

Interesante