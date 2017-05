13:01, 25 Maj 2017

Kandidati për deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, dhe njëherësh kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, mbajti fjalim në tubimin e kësaj Lëvizjeje në lidhje me prioritetet e tyre për Republikën e Kosovës.

Të pranishëm në tubimin që u mbajt këtë të enjte në Prishtinë ishin edhe Albin Kurti, Visar Ymeri, Albulena Haxhiu.

Ahmeti përmendi edhe “hashtag-un” ME ZEMËR duke thënë se një nga simbolikat e tij është dhënia zemër permes shtetit të së drejtës në luftën kundër korrupsionit.

“Pa e dashur shtetin vështirë se mund ta forcojmë republikën tonë”, tha ai.

Synim i Vetëvendosjes, sipas tij, është që të vendosë për vetën, si dhe që ta fuqizojë qytetarin.

“Të papunin do ta punësojmë, të punësuarin do ta mbrojmë”.

Ai argumentoi se punëtorët mbrohen përmes shtetit social dhe shtetit të së drejtës.

Ahmeti përmendi disa masa që Vetëvendosje do t’i marrë në rast se e qeverisë vendin.

“Masa e parë është hartimi për banimin e përballueshem”.

Për këtë kategori, Ahmeti tha se ështe grupi më i rrezikuar në Republikën e Kosovës, duke shtuar se përmes një plani të detajuar, kjo Lëvizje të krijojë një fond banesor prej 4 mijë banesave për ta.

Ahmeti përmendi regjistrimin me korrektësi të pronës, pronën e përbashkët në mes meshkujve dhe femrave, ndarjen e barabartë të trashëgimisë së prindërve si disa prej prioriteteve të tyre.

Në rast se Vetëvendosje vjen në pushtet, Ahmeti tregoi se do të zvogëlohet numri i ministrive, do të ketë vetëm nga një zëvendës-ministër, dhe se do të bashkohen disa ministri që tashmë janë të veçanta, si për shembull bashkimi i Ministrisë së Shëndetësisë me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe i Ministrisë së Diasporës me atë të Punëve të Jashtme.

Sa i përket pagave, Ahmeti tha se pagat e posteve politike do të kufizohen, dhe do të synohet rritja e pagës mesatare, e jo pagës personale.

Ndër prioritetet e Vetëvendosje është rritja e pensionit të pensionsitëve kontribut-dhënës dhe se për këta pensionstë, me VV-në do të vijnë ditë më të mira.

Synim për këtë parti është edhe trajtimi i dinjitetshëm i veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në mënyrë që ata të trajtohen si bazament i ndërtimit të shtetit, dhe jo të trajtohen si kategori që kërkon lëmoshë.

Ahmeti bëri të ditur se, në rast të ardhjes në pushtet, do të ketë sigurim shëndetësor për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe sigurim të jetës për te gjithë punëtorët e Policisë dhe Zjarrfikësve.

“Do ta ndalojmë punën gjashtë ditë në javë për poste jo menaxheriale dhe për kompanitë që kanë më shumë se pesë punëtorë”, tha ai.

Ndërkaq, Ahmeti zbuloi plane edhe në reformimin e sistemit arsimor, ku njoftoi se Vetëvendosje do të hapë 160 çerdhe publike në Republikën e Kosovës, dhe në të njejtën kohë do të mbështeten edhe gratë përmes këtij plani. Synim për ta është edhe rimëkëmbja e shkollave të Kosovës si dhe arsimi i lartë publik pa pagesë.

Ahmeti përmendi ndërtimin e teatrit të operës, ngritjen e stadiumin, unfikimin e ligave të sporteve në vend si disa nga prioritetet e kësaj Lëvizjeje në fushën e artit dhe sportit.

Krejt në fund, ai tha se do të ketë ushqim falas për fëmijët e klasave 1-5 për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës, duke thënë se qeveria e tyre do ta planifikojë dhe zbatojë këtë.

