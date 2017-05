19:43, 17 Maj 2017

Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti, përmes një komunikate, ka mirëpritur aktin e dhënies së mandatit për formimin e Qeverisë së re.

Në komunikatë thuhet se BDI-ja do të veprojë në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe kthim mbrapa nuk ka.

“Rolin tonë kyç, përcaktues dhe vendimtar në shumicën e re do ta vëmë në shërbim të reformave në përputhje me pritshmëritë e komunitetit ndërkombëtar, marrëdhënieve të mira ndëretnike dhe Marrëveshjes së Ohrit si dhe integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, bashkë me hapjen e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin ekonomik”, theksohet në komunikatën e kreut të BDI-së Ali Ahmeti, shkruan Alsat M.

