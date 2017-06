15:59, 13 Qershor 2017

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka thënë se nuk do të hyjnë në diskutim e as s`do të bëjnë koalicion me PDK-në.

“Qytetarët ja kanë dhënë mandatin LVV për ndryshim!Ne si LVV nuk do të hyjmë në koalicion e as në kurrfarë diskutimi me PDK-ne!Mire është që as LAA të mos shkojë ne kurfarë diskutimi/negociate me PDK në”.