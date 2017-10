21:44, 17 Tetor 2017

Vetëvendosja ka mbajtur sonte tubim në fshatin Prugovc.

Para banorëve të këtij fshati, Dardan Sejdiu foli për ato që ai cilësoi si zotime të realizuara në katër vjetët e fundit.

“Komuna e Prishtinës, prej se qeveriset nga Vetëvendosje është e vetmja Komunë pa asnjë aferë korruptive. E ndalëm të keqen, dhe i hap rrugë të mirës: dyfishuam numrin e çerdheve; ndalëm krimin urbanistik; hapëm komunën për qytetarët; i modernizuam Qendrat e Mjekësisë Familjare; investuam në përmirësim të cilësisë në arsim; dixhitalizuam shërbimet administrative komunale; e shumë e shumë punë të tjera në të mirë të qytetarëve dhe në të mirë të Komunës”.

Kryetari aktual i Prishtinës dhe kandidati i sërishëm i Vetëvendosjes për kryeqytetin, Shpend Ahmeti tha se “Prishtinës do t’i shtohet krahu i Kuvendit Komunal”, njofton Klan Kosova.

“Prandaj për mandatin e dytë kemi 100 Zotime. Realizimi i këtyre zotimeve do të jetë shumë më i lehtë me ndihmën e asambleistëve, me ndihmën e qytetarëve të Prishtinës. Do t’i vazhdojmë projektet tona për zhvillimin e Prishtinës, për Prishtinën qytet në çdo lagje. Për ne është e rëndësishme qasja e barabartë ndaj qytetarëve dhe orientimi i drejtë i investimeve, sipas nevojave tuaja”, ka thënë ai.

Interesante