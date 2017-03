13:54, 4 Mars 2017

Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se kushdo që ka menduar se cila do të jetë përgjigja e popullit të Kosovës për arrestimin e Ramush Haradinajt, u mjfaton të shohin pamjet e protestës së sotme.

Ahmeti ka thënë se arrestimi dhe mbajtja e Haradinajt në Francë nuk është e rastësishme, njofton Klan Kosova.

“Kur e takuam Ramushin para disa ditësh, diskutuam që është e rastësishme se ai po mbahet në Francë e javën tjetër duan ta sjellin Demarkacionin. Besoj se të gjithë pajtohemi se kjo nuk është fare e rastësishme”.

“Por edhe përgjigja e tij, por edhe e të gjithë qytetarëve është se Demarakacioni nuk kalon. Nëse ata mendojnë se janë duke e mbajtur peng vetëm Ramushin ata gabojnë, ata janë duke e akuzuar gjithë popullin e Kosovës me këto aktakuza të rrejshme”.

“Ndoshta Framca e Europa nuk i njohin Vuçiqin, Nikoliqin e Daçiqin, por ne i njohim. Nëse do të mundnin, ata të gjithëve do të na ngrisnin aktakuza, nëse do të mundni do të na largonin të gjithëve nga Kosova në vitin 1999”, ka thënë Ahmeti në protestën e sotme kundër arrestimit dhe mbajtjes së Haradinajt në Francë në bazë të një fletë-arresti të Serbisë.

“Por atëherë ua kemi treguar përgjigjen e siç ka thënë edhe Ramushi përgjigjen do të ua tregojmë edhe sot. Ne asnjëherë nuk do të përulemi para shkatërrimit të shtetit tonë”.

