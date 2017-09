14:42, 25 Shtator 2017

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka njoftuar në konferencë për media se nga data 1 janar 2018 mbledhja e mbeturinave do të paguhet në komuna, njofton Klan Kosova.

“Tashmë Ministria e Financave e ka futur në buxhet që ia jep të drejtën komunës së Prishtinës që t’i mbledhë vetë faturat e mbeturinave”, tha Ahmeti.

Ahmeti po ashtu njoftoi se pagesa mund të bëhet edhe më këste, nëse qytetarët e kanë problem ta paguajnë çdo muaj.

Ai tha se do të kenë konsumatorë individualë, ndërsa për konsumatorët komercialë dhe industrialë do të varet prej sasisë së bërllokut që e gjenerojnë, për të cilën do të ketë marrëveshje të veçantë.

“Nuk mund të jetë niveli i faturës i njëjtë për restorant dhe për amvisëri”.

“Më nuk ka rëndësi se kush është drejtor i kompanisë ‘Pastrimi’ sepse ne do t’i paguajmë sipas kontratës dhe punës që e bëjmë”.

“Presim që buxheti prej 4.3 milionë eurove të rritet, dhe po ashtu na lejon që t’i përfshijmë plotë lagje dhe fshatra të përfshihen që nuk janë përfshirë më herët.

Ahmeti tha se me planin e ri për mbledhjen e mbeturinave do të përfshihen të gjitha lagjet dhe fshatrat e Prishtinës.

Për më tepër, ai shtoi se përmes rregullores së re, ata kanë filluar ta bëjnë ndarjen e mbeturinave, duke arritur t’i identifikojnë disa lloje të mbeturinave prej atyre organike e inerte e deri në ato industriale.

“Edhe te mbeturinat e vogla kemi ndarje”.

Ahmeti po ashtu përmendi një pilot projekt që e kanë filluar në lagjen “Dardania” për ta parë se ado të kishte shumë problem që qytetarët t’i ndajnë mbeturinat në momentin e hedhjes, dhe ka thënë se rezultatet e këtij projekti kanë qenë bukur të mira.

Për më shumë, ai foli edhe për mbledhësit joformalë të mbeturinave, për të cilët thotë se kanë mbledhur diku rreth 10 tonë, për të cilën sigurojnë një pagë vetëm duke mbledhur mbeturina.

Ahmeti ka thënë se po punojnë se si t’i integrojnë ata në një sistem formal të mbledhjes së mbeturinave.

