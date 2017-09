11:45, 7 Shtator 2017

Kryetari i Prishtinës,, Shpend Ahmeti i cili vjen nga Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar për ndërprerjen e seancës së sotme konstituive të Kuvendit të Kosovës pas mospranisë së koalicionit PANA në të .

“Qysh bre me thirr seancën mas krejt atyre nënshkrimeve të koaliconeve e deklaratave pompoze e mos me ardh në seancë vetë. Kjo është e papranueshme, sepse është tallje me qytetarë”, ka shkruar i pari i Prishtinës në Facebook, transmeton Klan Kosova.

Seanca është paraparë të vazhdojë në orën 14:00, njofton Klan Kosova

