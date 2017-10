8:27, 11 Tetor 2017

Shpend Ahmeti, kryetari i Prishtinës i cili po rikandidon edhe një herë për këtë post, ka falënderuar mbështetësit e tij pas debatit në Klan Kosova.

Ky është shkrimi i tij origjinal:

Faleminderit për mesazhet e shumta mbështetëse për paraqitjen në debatin e sotëm tek Klan Kosova. Prishtina më nuk mund të bllokohet. Prishtina më 22 tetor do të ketë krahë të saj edhe Kuvendin Komunal, me shumicë nga VETËVENDOSJE!.

Prishtina tani është qytet që iu takon qytetarëve të vet, në këto katër vite qytetarët janë kthyer në pronarë të vërtete të qytetit, aktiv, kërkues dhe pjesëmarrës në vendimet e mëdha të qytetit.

Mandati i ardhshëm do të ketë karakterin zhvillimor. Prishtina, qytet në çdo lagje do të thotë se çdo banor i Prishtinës do ta ndjejë veten si të barabartë në pranimin e shërbimeve.

