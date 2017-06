18:16, 6 Qershor 2017

Kryetari i Komunës së Prishtinës, njëherësh edhe kandidat për deputet në kuvendin e Kosovës, Shpend Ahmeti, gjatë një tubimi zgjedhor në Prizren ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje do ta udhëheq Qeverinë e ardhshme të Kosovës, njofton Klan Kosova.

“Në komunën e Prishtinës, sot fëmijët kanë shumë çerdhe, kanë shujta, studentët kanë praktika nëpër kompani të ndryshme, punëtorët kanë pagën minimale e cila është më e larta në Republikën e Kosovës, këtë javë do të fillojmë ndërtimin e qendrës për fëmijët me sindromën down dhe autizëm, sot kemi 24 orë ujë, kemi transport publik të transformuar komplet”.

“Sot nuk ka korrupsion në Komunën e Prishtinës, e kemi luftuar krimin e organizuar”.

“Këtë e kemi bërë falë angazhimit të secilit aktivist të Lëvizjes Vetëvendosje. Me hajna nuk ka shtet”.

“Para dy dite e pashë LDK tu shtru rrugë, vonë Isë shumë vonë. Hoti thotë se do ta luftojë korrupsionin, vonë Avdullah shumë vonë”.

“Ne i kemi provuar që 17 vite këto parti, pra kombinimet e tyre i kemi parë, s’ka kombinime që s’i kemi provuar. Sot e kemi shtetin më të varfër në botë, e kemi shtetin me papunësi më të madhe në evropë, boll me këto parti politike, koha është për Lëvizjen Vetëvendosje”.

“Në listën tonë kemi veteranë dhe ish-luftëtarë të UÇK-së, në listën tonë kemi profesorë, mësuesë, arsimtarë, mjekë, dhe profesione të ndryshme që mund të ballafaqohen me problemet në çdo fushë të Republikës së Kosovës”.

Interesante