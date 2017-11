10:41, 6 Nëntor 2017

Kryetari aktual i Prishtinës, njëherit kandidat edhe për një mandat tjetër, Shpend Ahmeti në llogarinë e tij në Facebook ka publikuar disa nga projektet që kanë përfunduar në mandatin e tij si udhëheqës i kryeqytetit.

Sipas tij, këto janë bërë jashtë zotimeve kryesore që i kanë dhënë në vitin 2013.

Lexoni postimin e plotë të tij:

Këto ditë do ti postojmë edhe qindra punë e projekte që kanë përfundu në mandatin e parë. Sot një pjesë e punëve të infrastrukturës vetëm nga dy vitet e para 2014 – 2015.

Teksti është pak i gjatë sikurse edhe punët. Këto janë jashta zotimeve kryesore që i kemi dhënë në vitin 2013.

✓ Zhbllokimi dhe përfundimin e punëve te rreth rrotullimi në Veternik;�

✓ Zhbllokimi dhe përfundimi i punëve te rrethi i Arbërisë;

✓ Largimi i kundërmimit nga sheshi “Nëna Terezë”;

✓ Trajtimi fizik dhe estetik të disa prej rrugëve të kryeqytetit si: rrugët: ”Rexhep Luci”, ”Garibaldi”, ”Qamil Hoxha”, ”Dëshmorët e Kombit”;

✓ Trajtimi i trotuarit dhe mbjelljes se fidanëve në rrugët: ”Imzot Nikë Prelaj”, ”Perandori Justinian”, ”Sylejman Vokshi”, ”Tringë Smajli”, ”Eqrem Qabej” dhe “Fehmi Agani”;

✓ Rindërtimi i 12rrugëve me asfalt dhe kubëza në lagjen “Mati”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Vlora”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Stambolli” (faza e parë);

✓ Ndërtimi i rrugës “Enver Maloku” (faza e dytë);

✓ Ndërtimi i rrugës Siqevë-Sharban;

✓ Ndërtimi i rrugës Bërnicë e Epërme – Sharban;

✓ Sanimi i 10 rrugëve me zhavorr;

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën “Jusuf Gërvalla” – me 5 krahët e saj;

✓ Asfaltimi i rrugës në Hajvali;

✓ Ndërtimi i 7 rrugëve në lagjen Kalabria;

✓ Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën e Prishtinë – Shkup;

✓ Ndërtimi i rrugës Slivovë – Dragovc;

✓ Ndërtimin e rrugës “Malush Kosova” – faza e III;

✓ Ndërtimi i rrugës “Mbretëresha Teutë” dhe krahët e saj në anën e djathtë’

✓ Ndërtimi i 21 rrugëve me kubëza betoni në “Mati 1”;

✓ Asfaltimi i rrugës dhe ndërtimi i murit mbrojtës në lagjen Bërbatovc në Barilevë;

✓ Asfaltimi i rrugës në fshatin Besi dhe trotuari në fshatin Milloshevë;

✓ Ndërtimi i rrugës Prishtinë – Sinidoll – Bërnicë e Epërme – Bardhosh (faza e parë);

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën “Shaqir Igrishta” dhe 23 rrugë lidhëse;

✓ Ndërtimi i rrugës “Enver Maloku”(krahu i dytë djathtas);

✓ Ndërtimi i rrugës nga rruga magjistrale Prishtinë – Gjilan (krahu i djathtë te pompa e benzinës ”Mili Petrol 2 ”) në Hajvali;

✓ Ndërtimi i rreth rrotullimit në dalje të Prishtinës-drejtimi i Veternikut (pjesa e parë);

✓ Ndërtimi i rreth rrotullimit në dalje të Prishtinës (drejtimi i Veternikut pjesa e tretë);

✓ Rregullimi i rrugës dhe kanalit të jashtëm të shkollës së mesme “28 Nëntori”;

✓ Rindërtimi i rrugëve “Remzi Demolli”, “Mihajlo Pupin”, “Zijaver Vllasaliu” dhe krahët e rrugës;

✓ Ndërtimi i rrugës “Naser Hajrizi”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Stanbolli” (faza e dytë);

✓ Ndërtimi i rrugës te parku në lagjen “Arbëria”;

✓ Ndërtimi i kanalizimit fekale në rrugën “Mbretëresha Teutë”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Basri Canolli”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Gallapi”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Xheladin Kurbaliu”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Esat Mekuli”;

✓ Ndërtimi i rrugës prej rrugës së Mramorit deri te pylli i ariut-Badovc;

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në 10 rrugë të lagjes Kalabria;

✓ Ndërtimi i rrugës Llukar-Siqevë;

✓ Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e qytetit;

✓ Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”;

✓ Ndërtimi i rrugës Breznicë – Barilevë;

✓ Ndërtimi i rrugës “Hasan Remniku” – Kolovicë;

✓ Ndërtimi i rrugës Bërnicë e Poshtme – M2;

✓ Ndërtimi i rrugës në fshatin Dabishevc, lagja Hasimi dhe Babiq;

✓ Ndërtimi i rrugës në Koliq-lagja Peraj;

✓ Ndërtimi i rrugëve në Hajkobillë – 9 rrugë;

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e Ramabajve – Hajvali;

✓ Ndërtimi i rrugës në Rimanisht – Vranidoll;

✓ Ndërtimi i rrugës Koliq – Keqekollë”;

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën “Mirko Gashi” dhe “Gazë Përgjeni” ;

✓ Ndërtimi i rrugës Keqekollë – Nishec;

✓ Ndërtimi i rrugës “Mithat Frashëri”;

✓ Ndërtimi i rrugës lokale në lagjen Sylaj Busi, fshati Mramor;

✓ Ndërtimi i murit mbrojtës në Rimanishtë me gjatësi L=110m;

✓ Ndërtimi i rrugës Matiqan-Butovc-Kolovicë;

✓ Ndërtimi i rrugës Sharban-Koliq;

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Shashkovc – 10 rrugë me asfalt;

✓ Ndërtimi i rrugës pranë lumit Ibër Lepenc-Bërnicë e Poshtme;

✓ Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni-Lagja Vakovc (Marevc);

✓ Ndërtimi i rrugës në fshatin Koliq- lagja Bushovit;

✓ Ndërtimi i rrugës në fshatin Koliq lagja Sheqiraj dhe ndërtimi i rrugës në fshatin Grashticë, Lagja Koprant:

✓ Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugën “Isa Kastrati” në lagjen Mati 1 rruga K3-2;

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në Veternik – 8 rrugë;

✓ Rikonstruimi i rrugës rr.”Luan Haradinaj”;

✓ Ndërtimi i rrugës “Mitat Frashëri”;

✓ Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën Butrinti-lagja Gjinaj;

✓ Ndërtimi i rrugës në fshatin Llukar-lagja Obzovik;

✓ Ndërtimi i parkingjeve dhe trotuareve në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”;

✓ Ndërtimi i rrugës në Hajvali dhe ndërtimi i trotuareve në rrugën “Muharrem Fejza”;

✓ Rikonstruimi i rrugës “Garibaldi” dhe“Perandori Justinjan”;

✓ Ndërtimi i rrugëve në fshatin Prugovc – 15 rrugë;

✓ Ndërtimi i rrugës te Pallati i Drejtësisë;

✓ Ndërtimi i rrugës në fshatin Lebanë-Prugovc;

✓ Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimeve fekale në lagjen Arbëria – 14 rrugë;

✓ Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve në lagjen Arbëria, rr. “Qemal Stafa” – 21 rrugica;

✓ Ndërtimi i rrugës në Grashticë, lagja Cervadik;

✓ Ndërtimi i rrugës “ Enver Maloku” – faza e parë;

✓ Asfaltimi i rrugës në Hajvali;

✓ Ndërtimi i rrugës Besi – Prugovc – Barilevë e tërë infrastruktura”;

✓ Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen “Prroi i Njelmët” – 22 rrugë;

✓ Ndërtimi i kanalizimeve fekale në lagjen “Prroi i Njelmët” – 4 kanalizime;

✓ Ndërtimi i rrugëve me kubëza të betonit në Hajvali – 12 rrugë;

✓ Ndërtimi i rrugëve me kubëza të betonit në lagjen e spitalit – 43 rrugë;

✓ Ndërtimi i kanalizimeve në fshatin Vranidoll, Prugovc;

✓ Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatrat Llumnicë,Barilevë;

✓ Sanimi dhe rikonstruimi i rrugëve në disa lagje dhe fshatra të Prishtinës ( janë rregulluar 14 rrugë dhe 30 kanalizime);

