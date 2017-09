12:29, 26 Shtator 2017

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka nënshkruar kontratat për vendosjen e 50 familjeve në banesat sociale.

“Në mandatin e dytë jemi zotuar se do t`i strehojmë edhe 251 familje me që rast do strehojmë të gjitha familjet që i përmbushin kriteret. Në program e kemi treguar edhe si do ta bëjmë”, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klan Kosova.

