Ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahemtaj, është takuar me Ambasadorin e Britanisë në Kosovë, Ruairi O’Connell.

Gjatë takimit , më në detaje u diskutua për zhvillimet në kuadër të procesit të Integrimit Evropian, zhvillimet aktuale nëpër të cilat po kalojnë institucionet dhe shoqëria e Kosovës me implementimin e MSA-së, proceset që ndërlidhen me agjendën evropiane të Kosovës, nga zhvillimi i politikave gjeostrategjike, zhvillimet në rajon dhe deri tek lëvizja e lirë e qytetarëve të Kosovës etj.

Njëkohësisht u diskutua edhe për debatin e djeshëm ku Parlamenti Evropian (PE) miratoi rezolutën për Kosovën që rikonfirmon përkrahjen për Kosovën dhe të ardhmen e sajë në familjen evropiane si pjesë përbërëse e sajë.

Sikurse edhe ftesa që iu bë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të procedojnë me miratimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në mënyrë që edhe Parlamenti Evropian të shtyej përpara çështjen e Liberalizimit të Vizave.

Ndërsa Ambasadori O’Connell i konfirmoi Ministres përkrahjen e fuqishme të Britanisë së madhe për Kosovën në arenën ndërkombëtare dhe ritheksoi përkrahjen e Britanisë në procesin e shtetndërtimit dhe avancimit në marrëdhëniet e jashtme.

Ambasadori O’Connell poashtu theksoi se Britania edhe përkundër vendimit për dalje nga Bashkimi Evropian do të vazhdoj të përkrahë Kosovën dhe gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor në tërë procesin e reformave. Poashtu, se e ardhmja e Kosovës është e përbashkët me të ardhmen e rajonit në BE.

