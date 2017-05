22:16, 27 Maj 2017

Relacioni eksport-import prej 13%, që i bie që Kosova shet 1 euro mallra përderisa blenë 7-8 euro mallra nga jashtë, tregon për një nga problemet kryesore ekonomike në Kosovë.

Kështu ka vlerësuar kandidati për deputet nga Vetëvendosje, Shpend Ahmeti, përderisa ka theksuar mungesën e prodhimtarisë vendore, duke thënë që një shtet që nuk ka prodhimtari nuk mund të ketë ekonomi të zhvilluar.

Tutje Ahmeti ka thënë që kursimet e shteti duhet të përdoren për investime në ndërmarrje që rrisin zhvillimin ekonomik, në vend se ato ndërmarrje të privatizohen.

“Fondi sovran do të përdoret për investime të mëdha. Investimet në KEK, Trepçë PTK dhe KEDS do të jenë investime që rrisin vlerën ekonomike. Është me rëndësi që të ketë fonde për investime në këto kompani publike. Shumica e shteteve evropiane i kanë kompanitë e fuqishme nën pronën shtetërore”

“Ne marrim kredi e në anën tjetër privatizojmë çdo gjë që kemi me çmimin më të ulët të mundshëm. E kemi shitur KEDS-in për 26 milionë euro, e sa për krahasim shtrimi i një km asfalt kushton dhjetë milionë euro. E kemi shitur KEDS-in për dy km e gjysmë asfalt” ka thënë Shpend Ahmeti, në një intervistë në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Sipas Ahmetit privatizimi është një mjet që duhet të përdoret vetëm nëse i sjellë shtetit përfitime të mëdha, një situatë që edhe VV-ja do të diskutonte për privatizimin.