22:19, 21 Mars 2017

“BDI mbështet LSDM-në dhe ne qëndrojmë prapa çdo gjëje që kemi rënë dakord” tha lideri i BDI-së Ali Ahmeti pas takimit eurokomesarin Johannes Hahn dhe treshes së deputetëve.

Lideri i BDI-së në takim me komisionerin Hahn ishte i shoqëruar edhe nga nënkryetarja e BDI-së znj. Teuta Arifi e cila tashmë është si një krah i djathtë i Ahmetit në takime me ndërkombëtarët.

Ndër të tjera Ahmeti tha se delegacioni nga BE “shfaqën një interesim të jashtëzakonshëm mbi zhvillimet dhe kërkonin mundësi se si mund situata të tejkalohet dhe vendi të kthehet në normalitet me institucione funksionale duke filluar nga Kuvendi deri tek konstitutimi i Qeverisë”.

“Porositë ishin shumë miqësore që vendi duhet t’i tejkalojê të gjitha mosmarrëveshjet, dhe të marrin obligim të gjitha forcat politike në vend, deri në konstituimin e suksesshëm të institucioneve këtu në Maqedoni”, deklaroi Ali Ahmeti pas takimit.

“Sigurisht që ne duhet të dialogojmë, sigurisht që ne duhet të kërkojmë zgjidhje për të mos e dërguar situatën deri në ato nivele dhe të dëshpërojmë miqtë tanë, në këtë rast BE-në, sepse nuk do të ishte mirë për asnjë forcë politike as nuk do të ishte mirë për vendin tonë, por duhet t’i grumbullojmë energjitë pozitive dhe t’i vëmë në funksion të zgjidhjes së krizës politike dhe jo të ngarkesavek,” shtoi ai, shkruan Zhurnal.

“Kjo krizë të zgjidhet me mjete politike dhe të mos shndërrohet nga krizë politike në ndëretnike. Të gjithë duhet të investojnë në drejtim konstituimit të institucioneve dhe të funksionimit të tyre”, ka thënë mes tjerash Ahmeti.

Lidhur me kërkesat e VMRO-DPMNE për heqje dorë nga deklarata/platforma e 7 janarit Ahmeti tha se “nëse dikush mendon të dikush dëshiron të tërhiqem nga ajo deklaratë atëherë kërkon tërheqje nga Marrëveshja e Ohrit” pér té shtuar se ” se kjo deklaratë po keqpërdoret për qëllime politike” nga kundërshtarët e saj.

