16:33, 9 Mars 2017

Ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj, u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që sa më parë ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, ngase ka thënë se është kriteri i vetëm i mbetur për ta realizuar të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur lirshëm në Zonën Shëngen.

Në një intervistë për Radio Kosovën, Ahmetaj theksoi se këtë e ka konfirmuar edhe Përfaqësuesja e Lartë për Politikë të Jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, gjatë vizitës së fundit në Kosovë, e cila tha se është shënuar progres në kriterin tjetër, që është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Ahmetaj theksoi se sa më shpejt që të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, aq më shpejt Kosova do t’i afrohet fundit të pritjes së liberalizimit të vizave, ndërsa shprehu besimin se deputetët do të reflektojnë në këtë rast, transmeton Klan Kosova.

