15:33, 22 Shkurt 2017

Ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj është takuar sot me ambasadorët e shteteve anëtare të BE-së në Kosovë.

Gjatë këtij takimi u diskutuan prioritetet kyçe, respektivisht avancimi me implementimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe Agjendës për Reforma Evopiane, të njohur si ‘ERA’. Sikruse edhe për finalizimin e çështjeve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave dhe Programeve të BE-së.

Me këtë rast, Ahmetaj i njoftoi të pranishmit se ministria që ajo drejton në koordinim me Zyrën e BE-së do të sigurohen që fondet e BE-së të mbështesin drejtpërdrejt zbatimin e Agjendës për Reforma Evopiane.

Ndërkaq, sa i përket procesit të liberalizimit të lizave, Zyra e BE-se dhe ambasadorët e pranishëm kanë theksuar rëndësinë në luftën kundër korrupsionit dhe është biseduar për reformat që janë duke u ndërmarrë në drejtësi.

Ambasadorët e shteteve anëtare të BE-së poashtu vlerësuan përkushtimin e MIE në shtyrjen përpara të agjendës evropiane dhe të institucioneve të Kosovës përgjatë gjithë procesit duke konfirmuar mbështetjen e shteteve të tyre përkatëse në këtë drejtim, transmeton Klan Kosova.

Interesante