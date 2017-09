16:19, 6 Shtator 2017

Ministrja në largim e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj, ka theksuar se ka më tepër se një javë që është duke e trajtuar çështjen se a janë duke u larguar qytetarët ilegalisht nga Kosova, për në vendet e Bashkimit Evropian (BE), gjegjësisht drejt vendeve perëndimore.

Ajo ka thënë se mundësia e përsëritjes se eksodit të vitit 2015, vazhdon të jetë brengë dhe çështje e angazhimit të saj.

“Nga bisedat me drejtorin e policisë dhe me institucionet tjera përkatëse, del se linjat e autobusëve janë të njëjtat dhe se nuk ka ndonjë ndryshim. Nuk kemi numër të rritur të linjave. Pastaj edhe në bisedat me shtetet anëtare të BE-së, nuk na kanë thënë se ka rritje të numrit të azilkërkuesve”, ka deklaruar Ahmetaj për Telegrafin.

Sipas saj, qytetarët e kanë të garantuar lëvizjen e lirë, duke shtuar se i kanë marrë të gjitha masat që ta ndërpresin këtë fenomen.

“Secili nga ne e dimë se Kosova trajtohet si vend i sigurt i origjinës, ku asnjë qytetar nuk ka të drejtë të marrë azil. Ne e kemi këtë brengë në vazhdimësi. Jemi të përgatitur të bëjmë gjithçka që është e mundur, që një gjë e tillë të mos ndodhë”, ka theksuar Ahmetaj.