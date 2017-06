14:19, 30 Qershor 2017

Ministrja në detyrë e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj morri pjesë në seminarin rajonal me temën “Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor: E ardhmja e përbashkët,” organizuar nga KFOS-i në bashkëpunim me organizata të tjera të shoqërisë civile nga Mitrovica e Veriut.

Në fjalën hyrëse, Ahmetaj theksoi se integrimi evropian është një proces që karakterizohet me reforma të thella, komplekse dhe të vështira.” Megjithatë, është mënyra më e mirë përmes të cilit ne mund të bëjmë progres në përmirësimin e standardit jetësor për të gjithë qytetarët. Në këtë aspekt, Republika e Kosovës ka një avantazh të madh pasiqë procesi i integrimit Evropian vazhdon të gëzoj një konsensus të madh politik dhe shoqëror” , tha ajo.

Ahmetaj gjithashtu vlerësoi se progresi i arritur në procesin e integrimit evropian është motivi kryesor për të vazhduar me reformat që synojnë përmirësimin e jetën së përditshme të qytetarëve. Proces ky që sipas saj do të kurorëzohet me anëtarësimin e plotë të Kosovës në BE, transmeton Klan Kosova.

