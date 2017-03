9:07, 24 Mars 2017

Një ëndërr e bërë realitet, për Ansi Agollin sfida ndaj Italisë do të jetë me të vërtetë speciale. Për vite me rradhë ai e ka pritur një duel të tillë kundër 4-herë kampionëve të Botës dhe këtë të Premte me shiritin e kapitenit në krah, mbrojtësi 34-vjecar do të kërkojë të udhëheqë Shqipërinë drejt një rezultati historik ndaj Italisë në Palermo.

“Fjalët janë të pakta për këtë sfidë. Është një ndeshje shumë e rëndësishme ndaj një kundërshtari shumë të fortë, por shpresojmë që edhe me mbështetjen e tifozëve tanë të arrimë një rezultat pozitiv ndaj Italisë. Gjithmonë e kemi ëndërruar të luajmë ndaj kësaj përfaqësuese, e kemi shumë afër Italinë por asnjëherë nuk e kemi patur kundër. Unë ndihem me fat që do të jem pjesë e kësaj sfide kaq të vecantë”.

Mungesat e shumta në mbrojtje janë kthyer në një problem te kuqezinjtë përpara kësaj sfide, kështu që prania e Arlind Ajetit në formacion është thelbësore. Mbrojtësi i Torinos pësoi një dëmtim në stërvitjen e fundit por Agolli largoi panikun teksa konfirmoi se Ajeti nuk ka asgjë serioze do të jetë i gatshëm për ndeshjen. Se me cfarë skeme do të luajë kombëtarja kuqezi, për Agollin kjo ka pak rëndësi.

“Nuk besoj, ishte një dëmtim i lehtë dhe Ajeti besoj se do jetë ndaj Italisë.E rëndësishme për një skuadër nuk është rreshtimi në fushë, por personaliteti që shfaq në fushë, ne ndaj Italisë do të tregojmë personalitet dhe nuk do të shfaqemi në fushë si një skuadër që do të presim se cfarë do të bëjë Italia”.

Belotti dhe Immobile dy nga sulmuesit e momentit në Serinë A italiane mund të luajnë titullarë ndaj Shqipërisë. Kapiteni paralajmëroi shokët e skuadrës të tregojnë shumë kujdes sidomos ndaj këtyre dy lojtarëve, shkruan Supersport.al, përcjellë Klan Kosova.

“Italia mbetet Italia gjithmonë prodhon lojtarë cilësorë, dhe ne duhet të tregojmë kujdes sidomos ndaj dy sulmuesve të tyre të cilët janë shumë të rrezikshëm. Cdo repart i një skuadre është i rëndësishëm sidomos ndaj një skuadre si kjo”.

Fakti që ndeshja do të luhet në Palermo nuk ka vetëm anë negative por edhe pozitive.

“Dëshira ime apo cdokujt ishte që kjo ndeshje të luhej në një stadium pak më në qëndër të Italisë, megjithatë ne jemi profesionista dhe luajmë aty ku na thonë. Mendoj që federata italiane nuk e kishte menduar këtë gjë, Sicilia është një ishull shumë afër Shqipërisë dhe është dicka e vecantë të kesh afër, ngrohtësinë e shqiptarëve që jetojnë këtu”.

