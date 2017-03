16:06, 25 Mars 2017

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar ndaj të parit të Drenasit, Ramiz Lladrovci, në lidhje me gjuhën e përdorur ndaj gazetares së Klan Kosovës, Arbëresha Fazliu.

Gjatë një kronike të realizuar nga Fazliu ditë më parë, Lladrovci dëgjohet teksa e quan gazetaren e Klan Kosovës, “dreq”.

Më poshtë mund të shihni reagimin e AGK-së.

“Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e dënon gjuhën e përdorur ndaj medieve nga ana e kryetarit të komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci me datë 23.03.2017. AGK-ja poashtu shpreh indinjatë për sjellje joadekuate nga ana e kryetarit Lladrovci në raport me anëtaren e AGK-së, njëherësh gazetaren e “Klan Kosovës”, Arbrëresha Fazliu. AGK e pret me shqetësim njoftimin nga kolegia Fazliu, e cila veprimin e Lladrovcit e cilëson të papranueshëm dhe ofendues për te. Njëherësh ne kërkojmë nga kryetari i komunës së Drenasit që t’i kërkojë falje koleges Fazliu për veprimin e tij. Lladrovci si zyrtar i lartë duhet që të jetë shembull për sjellje në raport me gazetarët si dhe qytetarët në përgjithësi” thuhet në deklaratë.

Në videon me poshtë mund të shikoni veprimet e kryetarit të Drenasit.