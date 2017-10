8:30, 14 Tetor 2017

Një operacion me mbështetje të fortë ndërkombëtare dhe me agjentë në terren do të nisë së shpejti në Shqipëri kundër krimit të organizuar dhe parave të akumuluara nga rrjetet kriminale.

Kreu i opozitës, Lulzim Basha është në djeni të operacionit. Ai tregoi në Kuvend se ky aksion me agjentë të huaj do të prekë edhe sektorin bankar në Shqipëri, shkruan Top Channel.

“Sektori bankar po depërtohet nga krimi, në kuptimin e financimit me fajde të parave të drogës dhe në kuptimin e angazhimit të bankave të caktuara në sektorin bankar në industrinë e pastrimit të parave të drogës”.

Operacioni, sipas kyeministrit Rama është konsultuar nga ambasadori amerikan edhe me kryetarin e opozitës, për të marrë mbështetjen e saj.

