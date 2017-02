13:47, 7 Shkurt 2017

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ka reaguar për rastin e publikimit të fotografisë në facebook të nxënësve të renditur para tabelës nga ana e njërës nga mësueset e shkollës “Emin Duraku” në Prishtinë..

Kjo agjenci konstaton se publikimi i të dhënave (fotografike), pa pëlqimin paraprak të personave të fotografuar, përbën shkelje të privatësisë së individid dhe si e tillë është i dënueshëm me ligj.

“Duke marrë shkas nga rasti i djeshëm i publikimit të fotografisë së nxënësve, me qëllime denigruese, i cili është bërë brenda një grupi të mbyllur anëtarësh në ‘Facebook’, Agjencia këshillon mësimdhënësit, të cilët, në cilësinë e administruesit të grupeve të këtilla, aplikojnë komunikimin me prindër përmes grupeve të mbyllura në kuadër të ‘Facebook’-ut apo të ndonjë mediumi tjetër social, që t’i shfrytëzojnë këto hapësira të komunikimit në grup për njoftime, shpallje, etj”.

“Për të publikuar fotografi apo video në grup (në rastet ku subjekte të të dhënave fotografike apo filmike janë nxënësit e mitur), gjithësesi duhet marrë pëlqimi i prindërve paraprakisht. Veç kësaj, mësimdhënësit udhëzohen që komunikimin e karakterit individual të suksesit të nxënësve, vërejtjet rreth diciplinës etj., t’ua përcjellin prindërve në forma individuale, qoftë edhe përmes mediumeve sociale, por në asnjë mënyrë brenda grupit, që mund ta cenojë dinjitetin e individit”, thuhet në reagimin e ASHMDHP-së, transmeton Klan Kosova.

