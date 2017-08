20:19, 1 Gusht 2017

Të hënën Albin Kurti e Glauk Konjufca ishin në takim te ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Viets.

Ky është sinjal se zyrtarët e lartë të Vetëvendosje, në krye me të nominuarin e tyre për Kryeministër Albin Kurti, i kanë përmirësuar raportet me diplomatët e huaj në Prishtinë, me të cilët jo gjithë herë kishin marrëdhënie të mira.

Vetë e diplomatja gjermane të martën tregoi për Klan Kosovën se për cka foli me Albin Kurtin e Glauk Konjufcën.

Kronikë e Besnik Tahirit.

