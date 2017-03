Adele e cila aktualisht po qëndron në Zelandën e Re, si pjesë e turneut të saj botëror, ka ndaluar koncertin e saj në këtë vend.

E arsyeja pse e bëri këtë është mjaft e çuditshme.

Ajo u vizitua në skenë nga një insekti, një brumbull specifikisht.

Insekti ishte futur nën fustanin e këngëtares, e ajo e kishte një reagim mjaft qesharak rreth kësaj ngjarje.

Ok so excuse swearing but oh my goodness. Adele vs a HUGE beetle on stage tonight. God love this women, she's the best #adeleAuckland #adele pic.twitter.com/msrXrfqXRh

— Just a Mum (@JustamumNz) March 23, 2017