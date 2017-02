21:37, 20 Shkurt 2017

Nënkryetari i AAK-së, Gazmend Abrashi duke folur për prioritetet që Kosova duhet t’i ketë në sferën ekonomike, e ka përmendur Liqenin e Gazivodës.

“Liqeni i Gazivodës është ndër asetet më të mëdha që ka Kosova, por duhet ta pranojmë që nuk kemi juridiksion mbi të. Ai është ndërtuar në vitet e 70-ta për Ibër Lepenc që përdoret për ujitje, ftohje të termocentraleve dhe po ashtu përdoret për pije”.

“Nuk është rastësi që njerëzimi është mbledh rreth ujit. Paraardhësit tanë e kanë krijuar një koncept që përmes “Ibër-Lepencit” të mbushet edhe liqeni i Badovcit. Duhet të kthehet juridiksioni mbi të pasi edhe është krijuar një kanal për zbrazjen e tij e që uji shkon në veri”.

Abrashi si i ftuar në Zona B të Klan Kosovës ka folur edhe për implementimin e koogjenerimit që sipas tij, është projekt i rëndësishëm për dy gjëra.

“Ndotja e ambientit në Prishtinë është 16 herë më e madhe, për shkak të djegjes së qymyrit, mazutit dhe lëndëve tjera që përdoren për ngrohje e që janë të ndaluara në Evropë”.

“Efekti prioritar do të jetë zvogëlimi i nevojës për prodhimin e rrymës. Koogjenrimi për zvogëlim të ndotjes së ambientit”.

Nënkryetari i AAK-së, ka folur edhe për Trepçën dhe gazsjellësin,

“Trepça i ka dy probleme, ndërtimi i shkritores së plumbit dhe zinkut. Me këtë do të punësohemi 5500 punëtor me një kthim të investimit brenda 8 vitesh”.

“Në vitet e 70-ta e kemi shndërru qymyrin në gaz. Është me rëndësi që shfrytëzohet traseja aktuale. Kemi bërë një studim para 5 viteve, tubacioni ekziston por ideja është që të hyhet me një tubacion më të vogël. Parametrat tregojnë që gazi është më i lirë 30% se elementet tjera”.