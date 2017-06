18:23, 4 Qershor 2017

Kandidati për deputet nga AAK-ja, Gazmend Abrashi ka shpalosur në Zona Zgjedhore të Klan Kosovës programin e AAK-së dhe koalicionit ku bën pjesë për ekonominë.

Ai ka thënë se për dallim nga të gjitha Qeveritë paraprake, AAK dhe koalicioni PAN flet për plane afatgjate ekonomike që populli do t’i shehë efektet për 50 vjetët e ardhshme.

“Duhet të fokusohemi në projekte që të rinjtë do të kenë efekte. Pas vitit 1999, nuk kemi objekt me projekt kapital, ka ardhur koha që të prezantojmë projekte që Kosova do të rrisë GDP-në”.

Abrashi ka deklaruar se prioritet i AAK-së janë hekurudhat dhe revitalizimi i tyre.

“Revitalizimi i hekurudhave është prioriteti i parë sepse hekurudhat qysh prej vitit 90 janë të njëjta dhe jo funksionale, janë vetëm dy ose tri linja që janë funksionale dhe edhe ashtu janë në gjendje të mjerueshme”.

“Projekti i PAN është që hekurudhat të lidhen me Shqipërinë, konkretisht me portin e Durrësit”.

“Projekti i parë që kemi paraparë është rehabilitim i hekurudhave interne, do të kemi linjat Han i Elezit – Prishtinë dhe Prishtinë-Leshak”.

Abarashi është shprehur i bindur se projekti për revitalizimin e hekurudhave do të financionet nga Qeveria dhe BERZH-i.

“Kam informata se BERZH-i është përgatitur dhe Qeveria Haradinaj do të jetë ajo që do ta shtyjë përpara këtë projekt”.

“Kosova është i vetmi shtet që nuk pasur vizion për shfrytëzimin e transportit hekurudhor, mendoj që strategjike për Kosovën është të lidhet me Shqipërinë për shkak se mallrat që prodhohen në Kosovë kanë nevojë me pas dalje të lirë në Evropë”.

“Të gjitha luftërat kanë qenë qysh me dal në det, me pas qasje në transport, sepse transporti ujor është më i lirë. Marr shembull, një kontejner mall nëse shkon në Argjentinë nga Durrësi kushton 1200 dollarë derisa një maune vetëm deri në Durrës kushton 800 euro”.

Abrashi ka insistuar se “ky është projekt strategjik që gjeneratat e ardhshme do të shfrytëzojnë”.

Interesante