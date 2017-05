18:38, 15 Maj 2017

Arban Abrashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës foli për koalicionet e mundshme parazgjedhore ku bëri te ditur se LDK-ja po bën mbledhje dhe bisedime, por ende nuk ka ndonjë vendim.

“Është duke u biseduar, është në proces, flas në përgjithësi”, tha Abrashi në Info Magazine të Kosovës.

Sa i përket koalicionit me AKR-në, Abrashi tha se kanë qëndrime të ngjashme sa i përket ekonomisë.

“Është opsion koalicioni me AKR-në, ata janë të fokusuar në zhvillim konomik, kjo është edhe shtylla jonë”.

“Vetëvendosja ka disa parime të tjera te ekonomia, ne besojmë në ekonomi të lirë të tregut”.

“Janë deklaruar disa vendime, nesër do të kemi mbledhje të brendshme ku do të diskutohet edhe për të. Është veprim e ndërmarrje e madhe kjo, por ende nuk është vendosur për vija të kuqe”, tha Abrashi.

“Grupet punuese janë ende duke punuar, kanë afat edhe nesër”, tha Abrashi për përgatitjen e LDK-së për zgjedhje.

Ndërsa, për koalicionin me partinë me të cilën kishin qenë bashkë në qeverisje dy herë, PDK-në, Abrashi nënkuptoi se nuk do të ketë më koalicion me ta.

“S’ka më Guns ‘N Roses, më shumë ‘single’”.

Abrashi thotë se LDK-ja do të dalë e para, pasi që sa i përket votave, kjo parti kishte qenë edhe më parë me vota para PDK-së, pasi që kjo e fundit kishte pasur koalicione parazgjedhore me pesë parti të tjera.

“E kemi provuar, kemi pasur një situatë që ka filluar të kalojë në situatë jostabile për Kosovën, ka qenë presioni nga jashtë”, tha Abrashi për ta justifikuar koalicionin që partia e tij e kishte bërë me Partinë Demokratike të Kosovës.

