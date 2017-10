12:12, 16 Tetor 2017

Kandidati nga radhët e LDK-së për të parin e Prishtinës, Arban Abrashi, fushatën te parku i qytetit e nisi me premtimin se të gjitha lagjet e kryeqytetit do të kenë ujë 24h.

Përveç këtij premtimi Abrashi, premtoi se do të rris bashkëpunimin me kompanitë rajonale publike, do të angazhohet në ndryshimin e legjislacionit dhe kalimim e përgjegjësive për mirëmbajtjen e kanalazimit fekal nga ujësjellësit rajonal Prishtina, transmeotn Klan Kosova.

Ndërsa tek Komuna e Prishtinës premtoi edhe buxhet prej 1 milion çdo vit për ngrohtoren e qytetit.

Abrashi po ashtu ka premtuar dhe rritjen dhe zgjerimin e rrjetit ne qytet, transmeton Klan Kosova.

