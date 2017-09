11:42, 20 Shtator 2017

Kandidati i LDK-së për Kryetar Komune Arban Abrashi, përmes një statusi në Facebook, ka njoftuar se nesër me fillim të orës 17:00 do të bëhet hapja zyrtare e fushatës, e cila nis në sallën 1 Tetori në Prishtinë, njofton Klan Kosova.

“Miq të nderuar,

Nesër më 21 shtator 2017, do të bëhet hapja zyrtare e fushatës dhe do të prezentohen kandidatët për kryetarë të komunave. Hapja e fushatës bëhet në Sallën “1 Tetori” në Prishtinë, me fillim në ora 17:00. Ju mirëpresim!”, shkruan Abrashi.

