19:23, 15 Tetor 2017

Kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës nga radhët e LDK-së, Arban Abrashi, gjatë një tubimi me qytetarë në lagjen “Arbëria” ka prezantuar planin e tij për investime, i cili parash uljen e tatimit në pronë, mirëmbajtën e parqeve dhe ndërtimin e 6000 mijë parkingjeve te Stacioni Hekurudhor, njofton Klan Kosova.

“Do ta kthej tatimin në pronë në pikën zero (siç ka qenë më 2013) dhe do ta bëjë rivlerësimin e pronave pasi që nuk është e drejtë qe t’iu rritet tatimi në pronë dhe të mos investohet asgjë. Duke u bazuar në kërkesat e banorëve do të investojmë në ndriçimin publik. Do t’i krijojmë 6000 parkingje, ku një pjesë do ta prek lagjen Arbëria, saktësisht tek stacioni hekurudhor”.

Ai pohoi se do të bëjë trajtim më të mirë të mbeturinave, ndërsa për rritjen e nivelit të sigurisë planifikojmë vendosjen e kamerave në lagje dhe bashkëpunim më i gjerë me policinë.

