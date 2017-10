12:57, 16 Tetor 2017

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka biseduar të hënën me zejtarët në rrugën “Adrian Krasniqi”, të cilëve u ka prezantuar planin e tij për përkrahje të bizneseve të vogla zejtare, njofton Klan Kosova.

“Jam i vetëdijshëm që konkurrenca në treg e vështirëson punën e disa zejeve, sidomos atyre të vjetra. Mendoj se zejtarët do të mund të përfitojnë nga Fondi i Punësimit, qoftë nëpërmes hapjes së bizneseve të reja, ose nëpërmes subvencionimit të pagave për punëtorët e rinj nga 6 muaj deri në një vit”, ka thënë Abrashi.

Ai pohoi se bizneset e reja zejtare përballen me vështirësi në treg, sidomos në vitin e parë, prandaj komuna do të ndajë grante “start up”, për t’ju dalë atyre në ndihmë derisa përfshihen në treg dhe krijojnë klientelën e tyre.

Abrashi tha se komuna do të kujdeset që të gjitha bizneset zejtare të trajtohen me prioritet, ndërsa do të rishikojë edhe taksat komunale për t’ju dalë në ndihmë.

klankosova.tv