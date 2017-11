23:53, 1 Nëntor 2017

Kandidati për Kryetar të Prishtinës nga radhët e LDK-së, Arban Abrashi, ka thënë se posedon lista ku janë pajisur me leje nga qeverisja aktuale e Prishtinës përkundër që janë dërguar në prokurori, njofton Kosova.

Ai tha se me marrjen e mandatit, një numër i madh i qytetarëve dhe grupeve të interesit i janë afruar dhe kanë treguar shumë përvoja të këqija me qeverisjen aktuale me Komunën e Prishtinës, të cilat ai thotë se për shkak të korrektësisë nuk i ka marrë me vete.

Abrashi tha se posedon shumë lista të shumë objekteve shumëkatëshe pa leje që tha se janë ndërtuar në këto dy vitet e fundit.

“Qasja e paskrupullt, sulmet personale që po bëhen ndaj meje dhe familjes sime mund të më bëjnë ta ndryshoj diskursin”, tha Abrashi në Analizën Lokale të Klan Kosovës.

Për më tepër, ai tha se kjo vërtetohet edhe me sondazhet për të cilat thotë se kanë një përcepsion se ka një korrupsion në rritje në Komunën e Prishtinës

“Nëse janë 46 mijë objekte pa leje, pse nuk janë dërguar 46 mijë por vetëm 70?”, vijoi tutje Abrashi.

“Ka pasur një qasje selektive se cilat dosje t’i marrim dhe t’i dërgojmë, dhe hajde të bëjmë filma me këto dosje”.

“Nuk është punë e kryetarit të komunës të dërgojë dosje”.

“Kam edhe lista që janë pajisur me leje përkundër që janë dërguar në prokurori”, tha Abrashi në Analizën Lokale të Klan Kosovës.

Sidoqoftë, ai tha se dëshiron të flasë për projekte të mëdha të cilat ai mendon se i duhen Prishtinës.

