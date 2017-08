11:50, 25 Gusht 2017

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi është shprehur i sigurt në fitore, në zgjedhjet komunale të 22 tetorit.

Abrashi ka thënë që në fokusin e tij do të jenë qytetarët dhe se nuk do të merret me çështje regjionale mirëpo me problemet e kryeqytetit.

“Qytetari i Prishtinës do të jetë në fokusin tonë. Prishtina ka probleme me ndotje, me parkingje, me transport e infrastrukture. Unë do të merrem me këto çështje nuk do të merrem me çështje regjionale. Buxheti i Prishtinës është fleksibil për të ofruar zgjidhje dhe kemi plane konkrete si të bëhet kjo. Mundësitë e mia për fitore kundrejt Shpend Ahmetit janë maksimale” ka deklaruar Abrashi.

Ndërsa i pari i LDK-së, Isa Mustafa vlerësoi që Abrashi do të ketë një fillim të vështirë për shkak të keq-qeverisjes paraprake në Prishtinë, përderisa ka thënë që Vetëvendosje nuk ka punuar në Prishtinë, veçse ka vazhduar projektet që i kishte nisur ai.

“Jam i bindur që Abrashi do ta ketë fillim e vështirë me ballafaqimin me problemet e Prishtinës. Është bërë shumë zhurmë mirëpo nuk është punuar asgjë në këtë komunë. Janë kryer punët që veçse kishin filluar gjatë kohës sa isha unë kryetar. Abrashi do të punoj që Prishtina ti përngjaj një qyteti metropolitan, për zhvillim ekonomik, urban e infrastrukturor të integruar” ka thënë Mustafa.

