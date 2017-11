0:09, 2 Nëntor 2017

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi ka thënë se qasja vetjake e Shpend Ahmetit ka bërë që të dështojnë nëpër projekte.

“Në këto zgjedhje ai (Ahmeti) ka kërkuar shumicën në kuvend dhe sovrani ka treguar se ai nuk e ka shumicën”, ka thënë Abrashi, njofton Klan Kosova.

“Çka dalloj unë nga ky kryetar në ikje është qasja bashkëpunuese”.

“M’u kanë lajmëruar asambleistë të Vetëvendosje dhe më kanë thënë se për çfarëdo projekti të mirë që ke e ke përkrahjen tonë”, ka thënë ai.

Abrashi ka shtuar se si kryetar i Prishtinës do të bashkëpunojë me asambleistë të të gjitha partive, me ministra dhe me kryeministrin, siç thotë cilido qoftë ai.

“Në katër vjet Prishtina s’ka pas kryetar dhe nuk është sjell si i tillë. E imja është që t’i kem të dyja”, ka pohuar ai.

Më tej Abrashi ka folur për projekte të ndryshme.

“Shkollat moderne kanë kosto 1.2 deri 1.4 milionë. Shtatë shkolla ndërtohen për një vit me vullnet të mirë”.

“Kredinë që kemi menduar si hap të parë veç kanë filluar kontakte, ka të bëjë me trajtimin e ujërave të zeza”, ka pohuar ai.

Ai ka thënë se duhet hyrë me një projekt të madh që për 30 vjet i largon ujërat e zeza nga kryeqyteti.

Abrashi ka pohuar në Analiza Lokale se ka plan konkret edhe për parkingjet.

“Kam angazhuar njerëzit më të mirë të Prishtinës të merren me problematikën e parkingjeve. Kemi identifikuar një numër të madh të hapësirave. Në katër vitet e fundit komuna e ka pasur të gatshëm projektin për parking të Fakulteti Filozofik, por e ka ndryshuar atë dhe ka hasur në rezistencë të UP-së. Dhe ky ka vdes si projekt. Kemi identifikuar rreth 6 mijë vend parkingje në kryeqytet”, ka thënë ai.

